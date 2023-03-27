Йдеться про створення нових та фінансування вже існуючих програм в межах проєкту підтримки, який розрахований до 2025 року

Світовий банк планує надати додаткову допомогу для відновлення українського агросектору.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Про допомогу українським аграріям, доступ фермерів та агробізнесу до фінансових програм, а також відновлення галузі йшлося під час розмови очільника Мінагрополітики Миколи Сольського та директора Світового Банку у справах країн Східної Європи Джордана Шварца та директора з питань операційної діяльності СБ Геворга Саргсяна.

Сторони обговорили створення нових та фінансування вже існуючих програм в межах проєкту підтримки, який розрахований до 2025 року. Це, зокрема, кошти на доступне кредитування для фермерських господарств за програмою "5-7-9" і надання грантів малим фермерським господарствам.

Під час зустрічі обговорили програму фінансування альтернативних джерел енергії для зернових елеваторів. Це має сприяти зменшенню витрат та підвищення надійності послуг сушіння та зберігання продовольства.

Нагадаємо, Світовий банк виділив $2,5 млрд для підтримки в Україні надання державних послуг та заходів з відновлення.

Днями Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку на чолі з віцепрезиденткою у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде. Під час зустрічі йшлося про фінансування проєктів з відновлення України, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я.