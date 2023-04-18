Адміністрація Байдена розробила правила, які обмежать американські інвестиції у Китай

Адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці квітня озвучить правила, які обмежують американські інвестиції у Китай, повідомляє Politico.

Адміністрація почала інформувати окремі галузеві групи, такі як Торгова палата, про загальні положення указу, який, як очікується, вимагатиме від компаній повідомляти уряд про нові інвестиції в Китай. Крім того, планують забороняти укладення деяких угод (як-от у сері виготовленні мікрочіпів).

Ці події розвиваються у делікатний період, адже Білий дім водночас намагається згладити напруженість і підтримувати торговельні зв'язки з Пекіном, бо економіки обох держав балансують на межі рецесії.

Від часів адміністрації Дональда Трампа законодавці з питань національної безпеки та урядовці прагнули розробити нові правила для нагляду і, можливо, блокування американських інвестицій у китайські технологічні галузі. Суть полягає в тому, щоб перешкодити американським фірмам фінансувати або розробляти технології, які згодом можуть бути використані китайськими військовими.

Антикитайський запал серед законодавців та громадськості досяг піку після того, як у лютому Китай запустив повітряну кулю-шпигунку над США. Водночас агресивні дії можуть призвести до того що, що обидві країни втягнуться у низхідну економічну спіраль.

Команда Байдена з питань економіки минулого тижня публічно зайняла менш агресивну позицію під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких стає дедалі значнішим занепокоєння щодо ролі Китаю як провідного глобального кредитора. У той же час Пекін опублікував нові дані, що показують, що торгівля із Заходом — як із США, так і з Європою — знизилася у першому кварталі, що посилило побоювання щодо економічного спаду.

"Для США важливо ясно дати зрозуміти, [що] ми не прагнемо відокремитися від Китаю чи якимось чином обмежити зростання Китаю", — заявив заступник міністра фінансів США із міжнародних справ Джей Шамбо. За його словами, хоча США і "вживають цілеспрямованих заходів національної безпеки", спрямованих проти китайських фірм (приміром, торішні правила торгівлі, спрямовані проти китайських виробників мікрочіпів), однак ця політика "не є тим, що ми робимо, щоб принести економічну вигоду США щодо Китаю".

Попри тон примирення і заяви, начебто США не зацікавлені в серйозному поділі найбільших економік світу, країна готує низку кроків, орієнтованих на критично важливі частини китайської економіки. Крім очікуваного указу про інвестиції, США також розглядають можливість заборони популярного китайського додатку TikTok. Минулого тижня американський високопосадовець заявив, що США також можуть підвищити тарифи для Китаю, щоб висловити своє "невдоволення" нездатністю Пекіна виконати свою так звану першу фазу торгової угоди, підписану за експрезидента Дональда Трампа.

Професор Школи перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса Хо Фун Хун, який спеціалізується на економіці Китаю, зазначив виданню, що "пекінські політики виразно хочуть, щоб США послабили свою обмежувальну політику щодо торгівлі та інвестицій у Китаї".

"У зв'язку з проблемою безробіття, борговою кризою і невідкладністю відновлення після блокування Covid Пекін відчайдушно шукає способи дати поштовх своїй економіці, принаймні, щоб переконатися, що вона не погіршиться", - додав Хо Фун Хун.

Також Білий дім просуває перший широкомасштабний урядовий нагляд за американським бізнесом у Китаї.

В останні тижні радники Байдена з питань економіки поінформували галузеві групи у Вашингтоні про загальні вимоги наказу, підтвердив високопосадовець Білого дому. Деякі аспекти цього указу досі доопрацьовують, та наразі відомо що він, імовірно, включатиме деякі заборони на інвестиції США в китайські технології на додаток до вимог про повідомлення про нові угоди.

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала Китай змінити баланс економіки в бік споживання. У 2023 році на Китай припадатиме близько однієї третини світового зростання, що дасть довгоочікуваний поштовх світовій економіці, вважає Георгієва.

Палата представників США одноголосно схвалила законопроєкт про позбавлення Китаю статусу “країни, що розвивається”. Таким чином Сполучені Штати хочуть позбавити Китай преференційного ставлення або допомоги в рамках міжнародних організацій.