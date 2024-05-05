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Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів

Вбиті окупанти обсрілювали мирне населення Херсону.

Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни мобілізували місцевого мешканця, який після отримання зброї розстріляв шістьох російських артилеристів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона. 

"Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби. Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні", — пишуть у спротиві.

  • За даними британської розвідки мобілізація на ТОТ Запоріжжя повинна слугувати русифікації місцевого населення і змусити змиритися українців із "новою владою".
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