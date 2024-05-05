Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів

На тимчасово окупованих територіях росіяни мобілізували місцевого мешканця, який після отримання зброї розстріляв шістьох російських артилеристів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона.
"Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби. Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні", — пишуть у спротиві.
- За даними британської розвідки мобілізація на ТОТ Запоріжжя повинна слугувати русифікації місцевого населення і змусити змиритися українців із "новою владою".