Мобілізація на окупованих територіях Запорізької області є черговою кампанією Кремля з русифікації українців, таким чином окупаційна влада хоче змусити населення прийняти "нову владу".

Про це інформує Міноборони Великобританії з посиланням на звіт розвідки.

У розвідці підкреслюють, що так званий нубернатор ТОТ Запорізької області підписав розпорядження, де зазначино, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих Росією районах Запорізької області.

Це перший призов на тимчасово окупованій території з моменту її окупації Запорізької області і слугуватиме як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.

"Цілком ймовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль. Вплив указу, ймовірно, буде обмеженим з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала", — зазначають у міноборони.

Лише у Мелітополі, найбільшому окупованому росіянами місті Запорізької області, залишилося всього 40% довоєнного населення, і половина з них це етнічні росіяни, яким запропонували роботу в місті.

Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російську владу і є частиною політики русифікації на тимчасово окупованих територіях України.