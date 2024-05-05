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Мобілізація на ТОТ Запоріжжя є інструментом для поширення впливу РФ, — британська розвідка

Таким чином Кремль намагається змусити українців в окупації прийняти "нову владу".

Мобілізація на ТОТ Запоріжжя є інструментом для поширення впливу РФ, — британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Мобілізація на окупованих територіях Запорізької області є черговою кампанією Кремля з русифікації українців, таким чином окупаційна влада хоче змусити населення прийняти "нову владу".

Про це інформує Міноборони Великобританії з посиланням на звіт розвідки.

У розвідці підкреслюють, що так званий нубернатор ТОТ Запорізької області підписав розпорядження, де зазначино, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих Росією районах Запорізької області.

Це перший призов на тимчасово окупованій території з моменту її окупації Запорізької області і слугуватиме як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.

"Цілком ймовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль. Вплив указу, ймовірно, буде обмеженим з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала", — зазначають у міноборони.

Лише у Мелітополі, найбільшому окупованому росіянами місті Запорізької області, залишилося всього 40% довоєнного населення, і половина з них це етнічні росіяни, яким запропонували роботу в місті.

Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російську владу і є частиною політики русифікації на тимчасово окупованих територіях України.

  • Раніше повідомлялося, що окупаційні адміністрації на ТОТ Запорізької області проводять додаткові заходи щодо призову чоловіків на військову службу з квітня по липень 2024 року.
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