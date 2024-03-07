До суду передали справу експосадовця Енергоатома, що завдав збитків компанії на майже 100 млн грн

Прокурори передали до суду справу щодо завдання 93,76 млн грн збитків колишнім посадовцем Енергоатому.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

7 березня прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» компанії «Енергоатом».

Досудове розслідування встановило, що у вересні 2020 року посадовець Енергоатому забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт.г. При цьому дискримінували інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, яких позбавили можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.

Продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт.г. в такий спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.