"Надія" є: Миколаївщину розміновує одна із найпотужніших систем розмінування

Миколаївську область розміновує нещодавно передана Європейським союзом система розмінування DOK-ING MV-10, яку військові назвали "Надія". Вона працює дистанційно та знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби спеціального транспорту України.

"Це - найпотужніша система у світі у своїй категорії. Розрахована для роботи на великих територіях. Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації", – зазначили у відомстві.

Військові Держспецтрансслужби назвали систему "Надія".

"Голова Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Богдан Бондар пересвідчився в ефективності роботи "Надії", яка покращить можливості українських військ та дозволить саперам розміновувати деокуповані території швидше та безпечніше", – додали у Держспецтрансслужби.