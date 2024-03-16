"Надія" є: Миколаївщину розміновує одна із найпотужніших систем розмінування

Миколаївську область розміновує нещодавно передана Європейським союзом система розмінування DOK-ING MV-10, яку військові назвали "Надія". Вона працює дистанційно та знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби спеціального транспорту України.
"Це - найпотужніша система у світі у своїй категорії. Розрахована для роботи на великих територіях. Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації", – зазначили у відомстві.
Військові Держспецтрансслужби назвали систему "Надія".
"Голова Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Богдан Бондар пересвідчився в ефективності роботи "Надії", яка покращить можливості українських військ та дозволить саперам розміновувати деокуповані території швидше та безпечніше", – додали у Держспецтрансслужби.
- ЄС передав Україні систему на початку лютого у рамках візиту високого представника ЄС Жозепа Борреля.
- Це остання поставка в рамках пакету підтримки гуманітарного розмінування в Україні на суму 25 мільйонів євро від Європейського Союзу, про який було оголошено на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року.
- Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо добре підходить для очищення великих територій. Вона особливо безпечна в експлуатації завдяки дистанційному керуванню і може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах.
- На Миколаївщині вже очищено 47,3 га земель завдяки роботі машин механізованого розмінування. На сьогодні на території області залучено 4 такі машини, з яких 1 – MV-4 та 3 — MV-10 від фонду Говарда Баффета. З їх допомогою вже розміновано 47,3 га миколаївських земель сільськогосподарського призначення.
- У Харківській області розпочала роботу вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування. Машина працює дистанційно, за допомогою автоматичного пульту управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт.