Єпископ Риму прибув до Індонезії, де відслужить месу для 70 000 людей.

Папа Римський Франциск після 13-годинного перельоту розпочав свій найтриваліший тур з візиту до Індонезії – регіону, який стає все більш вразливим до геополітичної боротьби, пише BBC. Індонезія є центром перегонів за контроль над такими ключовими товарами, як нікель, що перетворило її частину на простір змагань за вплив.

Окрім того, Індонезія вразлива до наслідків кліматичних змін, зокрема через вирубку лісів, підвищення рівня моря та екстремальні погодні явища. Очікується, що Франциск, активний прихильник піклування про навколишнє середовище, підніме ці питання.

Фото: EPA/UPG Папа Франциск прибув в аеропорт Джакарти в Тангеранг, Індонезія, 3 вересня 2024 р.

Фото: EPA/UPG Папу Франциска вітають після прибуття в аеропорт Джакарти в Тангеранг, Індонезія, 3 вересня 2024 р.

Фото: EPA/UPG Папа Франциск прибув в аеропорт Джакарти в Тангеранг, Індонезія, 3 вересня 2024 р.

У Джакарті Папа Римський проведе три дні. Він зустрінеться з президентом Джоко Відодою й проведе месу для 70 тисяч людей.

Окрім Франциска, Індонезію відвідували два Папи Римських – Павло VI та Іван Павло II, пише Vatican News.

Після Індонезії Папа рушить до Папуа-Нової Гвінеї, щоб зустрітися з місіонерами з його рідної Аргентини.

Потім, у Східному Тіморі, Франциск проведе месу в столиці Ділі, де в 1989 році Іван Павло II виступав із промовою, аби втішити місцевих католиків, які постраждали від окупації Індонезії.

Тур Папа Римський завершить у Сінгапурі, де відслужить месу на стадіоні на 55 000 місць. У BBC зазначили, що візит Франциска до Сінгапуру, де три чверті населення складають етнічні китайці, багато хто сприймає як спробу покращити зв'язки з Китаєм.

До Рима Франциск має повернутися 13 вересня. Ця поїздка є його найтривалішою. 44 попередні закордонні візити Франциска включали Південну Корею, Японію, Філіппіни, Таїланд, М'янму та Бангладеш. Він також призначив кардиналів з Філіппін і Південної Кореї на керівні посади у Ватикані.