Вони обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ у зброї та техніці, а також координацію з союзниками.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовими високопосадовцями, готуючись до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

"Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до «Рамштайну»", - окреслив президент основні теми зустрічі.

Фото: Офіс президента Володимир Зеленський і Олександр Сирський

Раніше Зеленський заявив, що в жовтні буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.

Міністр оборони Умєров також підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі "Рамштайн".