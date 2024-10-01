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Енергоатом на 12 днів раніше під’єднав енергоблок до енергомережі України

Таким чином, після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

Енергоатом на 12 днів раніше під’єднав енергоблок до енергомережі України
Петро Котін
Фото: скрин відео

Енергоатом на 12 днів раніше під’єднав енергоблок до енергомережі України, повідомила пресслужба компанії. 

1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці Енергоатома успішно під'єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності. Завдяки якісній роботі атомників, блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну.

Таким чином, після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

 

“Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців”, – зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.

Він подякував колективу за гарну роботу у важких умовах. 

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