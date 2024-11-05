Росіяни обстрілювали 9 громад Сумщини

Сьогодні, 5 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 208 вибухів.

По Шалигинській громаді били дронами та мінометами, поранення отримала цивільна особа.

Середино-Будську громаду обстрілювали з мінометів, РСЗВ, дронами та артилерією.

По Білопільській громаді росіяни били з танку, мінометів, артилерії та дронами.

Краснопільську громаду ворог атакував мінометами, ракетами НАР та дроном.

Також дронами армія РФ вдарила по Дружбівській громаді, по Великописарівській - з мінометів, а по Есманьській - з мінометів та дронами.

Хотінську громаду окупанти атакувала дронами, артилерією, мінометами, КАБами.

По Новослобідській громаді російські військові били артилерією, мінометами та дронами.