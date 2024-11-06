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Зеленський обговорив з очільником МЗС призначення та заміну послів

30 українських дипломатичних відомств наразі не мають голів.

Зеленський обговорив з очільником МЗС призначення та заміну послів
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський після консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою анонсував кадрові рішення щодо призначення та заміни послів України у закордонних державах.

Як пише "Європейська правда", наразі приблизно 30 дипломатичних місій нашої країни залишаються без очільників. 

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація щодо незадоволення голови МЗС Андрія Сибіги роботою послів, особливо в арабських та африканських країнах. Урядовець поскаржився на те, що дипломати не проявляють активності у медіа та не намагаються припинити постачання деталей для виробництва ракет у КНДР. 

Найбільше ж міністра обурили запитання, які він почув під час свого турне країнами Близького Сходу та Африки. В Омані та Анголі дипломати та глави держав поцікавилися у Сибіги, чи правда, що в Україні досі триває війна. 

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