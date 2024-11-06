П'ятеро людей поранені вчора внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Ворог бив по інфраструктурі і будинках.

П'ятеро людей поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області.

Ворог бив по Білозерці, Кізомисі, Велетенському, Чорнобаївці, Микільському, Широкій Балці, Наддніпрянському, Червоному Маяку, Бериславу, Осокорівці, Станіслаув, Зеленівці, Монастирському, Антонівці, Придніпровському, Садовому та Херсоні. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, банківську установу; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, сільгосптехніку та приватні автомобілі", – сказав він.