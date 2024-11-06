«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"
Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"
Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
ГоловнаСуспільствоВійна

П'ятеро людей поранені вчора внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Ворог бив по інфраструктурі і будинках. 

П'ятеро людей поранені вчора внаслідок ударів Росії по Херсонській області
Фото: змі окупантів

П'ятеро людей поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області.

Ворог бив по Білозерці, Кізомисі, Велетенському, Чорнобаївці, Микільському, Широкій Балці, Наддніпрянському, Червоному Маяку, Бериславу, Осокорівці, Станіслаув, Зеленівці, Монастирському, Антонівці, Придніпровському, Садовому та Херсоні. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, банківську установу; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, сільгосптехніку та приватні автомобілі", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies