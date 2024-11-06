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Уночі ППО ліквідувала 38 ворожих ударних дронів

Росіяни атакували двома керованими авіаракетами та 63 безпілотниками. 

Уночі ППО ліквідувала 38 ворожих ударних дронів
Фото: Генштаб

У ніч на 6 листопада росіяни запустили по території України 63 ударні безпілотники та дві керовані авіаракети. ППО збила 38 дронів. 

Як повідомили у Повітряних силах, ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Безпілотники типу Shahed та невстановленого типу запустив із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та із Чауди, що в Криму. 

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

  • У ніч на 6 листопада унаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини є знеструмлення абонентів.
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