США готують військову допомогу Україні на 650 млн доларів, – Bloomberg

Цієї середи адміністрація Джо Байдена може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги на 650 млн доларів, що включає поставки протикорабельних ракет Гарпун.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що пакет допомоги також включатиме надання захищених радіостанцій на 320 млн доларів, оптику теплового нічного бачення на 55 млн доларів та проведення військових навчань на 160 млн доларів.

Інформація про посилення допомоги Україні з'явилася після того, як українські чиновники закликали прискорити передання зброї, щоб запобігти поступовому просуванню Росії на Сході України. Президент Володимир Зеленський заявив про те, що війна може затягнутися, якщо не прискоряться поставки зброї від союзників.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі почалася третя зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50-ти країн у форматі “Рамштайн”.