Окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот, - СБУ

Російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний (чат-бот СБУ - ред.) назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Нагадуємо! Офіційний чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі", - написали в СБУ.

У службі порадили обов'язково перевіряти, куди надсилається інформація та довіряти лише офіційним сторінкам державних органів і структур.

Нагадаємо, що через чат-бот СБУ Stop russian war тепер можна повідомляти про заміновані предмети та покинуту військову техніку.