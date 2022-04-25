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Окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот, - СБУ

У службі порадили перевіряти, куди йде інформація.

Окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот, - СБУ
Фото: CБУ

Російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний (чат-бот СБУ - ред.) назвою, яка відрізняється лише на кілька літер. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Нагадуємо! Офіційний чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі", - написали в СБУ.

У службі порадили обов'язково перевіряти, куди надсилається інформація та довіряти лише офіційним сторінкам державних органів і структур. 

Нагадаємо, що через чат-бот СБУ Stop russian war тепер можна повідомляти про заміновані предмети та покинуту військову техніку.

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