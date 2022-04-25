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На Харківщині збили Су-34 окупантів

Знищено двомісний винищувач-бомбардувальник.

На Харківщині збили Су-34 окупантів
Фото: Повітряне командування "Схід"

На Харківщині українські військові знищили ще один літак російських окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вже втратили в Україні майже 22 тис. особового складу, 181 літак та 154 гелікоптери.

24 квітня на Донеччині та Луганщині українські захисники знищили три російські безпілотники "Орлан-10".

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