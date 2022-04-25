Проти людей на "Азовсталі" можуть застосувати хімічну зброю, щоб не дати можливості нікому вийти живим, – ГУР Міноборони

Росія планує завдати бомбових і ракетних ударів боєприпасами-носіями бойових отруйних речовин і паралельно застосувати аерозолі з хімічною зброєю.

Росіяни можуть застосувати хімічну зброю проти людей, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Згідно з останніми даними, для уникнення втрат серед збройних сил Росії ворог може влаштувати так зване викурювання українських захисників та мирного населення з підприємства, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони України.

Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.

"Відомо, що слова президента рФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї", – заявили в розвідці.

Там стверджують, що додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є:

"робота на випередження" – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї

підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Нагадаємо, "Азовсталь", де лишаються полк "Азов", морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені, заблокована ворогом. Приблизно там знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових.

Минулого тижня командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі.

21 квітня президент РФ Володимир Путін скомандував міністру оборони Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Водночас Путін наказав заблокувати територію українського міста. Він, згідно з цитатами російських медіа, сказав, що варто зберегти життя його окупантам, і не треба "лізти в катакомби".

Того ж дня росіяни почали кидати на "Азовсталь" бомби. Евакуацію з заводу вороги забороняють і пропонують здатися в полон. Бомбардування заводу росіяни продовжили і у Великодній день.

Росіяни вже використовували невідомі речовини для атак на Маріуполь. 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з російського безпілотника. Походження речовини вивчається – це складно зробити через облогу міста. США вважають, що це міг бути сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.