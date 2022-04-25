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Над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські крилаті ракети

Цей акт ядерного тероризму з боку РФ міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи.

Над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські крилаті ракети
Хмельницька АЕС (ілюстративне фото)
Фото: energoatom.com.ua

Сьогодні о 08:10 ранку над водоймою-охолоджувачем Хмельницької атомної електростанції були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

"Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів. Це - черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії росії проти Україні стає дедалі більше. Російську агресію в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Адже в небезпеці – під загрозою чергової ядерної катастрофи – весь світ!" – йдеться в повідомленні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що цей акт ядерного тероризму з боку РФ міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи.

Наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан – у межах норми. Територія Хмельницької АЕС знаходиться під посиленою охороною.

"Своїми діями в Україні російська федерація грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері", – зазначила Денісова.

Омбудсман закликала міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм Росії на території Україні.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень прав людини.

Нагадаємо, раніше Росія випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС.

У НАЕК також повідомляли, документують усі злодіяння окупантів, які були скоєні та тривають на Запорізькій АЕС і в місті Енергодар.

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