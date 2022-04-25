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У Маріуполі окупанти відкрили кілька відділків "міліції "ДНР"

Співробітників поліції міста зобов’язують з’явитись.

У Маріуполі окупанти відкрили кілька відділків "міліції "ДНР"
. Розстріляний палац культури "Іскра".
Фото: Маріупольська міська рада

У окупованих районах Маріуполя (Донецька область) почали працювати відділки "міліції "ДНР". 

Про це повідомляє у Телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Почала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу", –йдеться у повідомленні.

Станом на 25 квітня у Маріуполі відкрили чотири "райвідділки міліції".

"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов'язані з'явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС "ДНР", – йдеться у повідомленні російських окупантів.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, росіяни можуть застосувати хімічну зброю проти людей, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Згідно з останніми даними, для уникнення втрат серед збройних сил Росії ворог може влаштувати так зване викурювання українських захисників та мирного населення з підприємства.

Також російські загарбники захопили в полон сина керівниці Маріупольської кінокомісії, директорки маріупольського кінофестивалю "Кіно і Ти" Ольги Новікової.

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