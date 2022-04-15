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Повідомляти про заміновані предмети і покинуту ворожу техніку можна через чат-бот СБУ

Також приймаються повідомлення про позиції росіян. 

Повідомляти про заміновані предмети і покинуту ворожу техніку можна через чат-бот СБУ
Фото: Суспільне Харків

Через чат-бот СБУ Stop russian war тепер можна повідомляти про заміновані предмети та покинуту військову техніку.

Алгоритм повідомлення розповіли на сторініці СБУ в Facebook.

  • Потрібно перейти у меню чат-бота t.me/stop_russian_war_bot і натиснути кнопку "Створити нове повідомлення"
  • Обрати відповідний пункт у діалоговому вікні
  • Виконати подальші інструкції бота

"Як і раніше, чат-бот також приймає повідомлення про позиції ворога для їхнього знищення!" – додали в СБУ.

Окупанти часто мінують будинки та автомобілі мирних українців. Вибухові пристрої знаходили навіть у пральних машинках. Особливо пильними потрібно бути на вулицях, адже ворог лишає і маскує міни на дорогах та в лісовій місцевості. 

Нагадаємо, вогонь по Чорнобаївці на Херсонщині, де російська армія вперто розміщує свою військову техніку, 15-й раз скоригували за допомогою спільного сайту фонду "Повернись живим" і спецпризначенців, який запустили півтора місяця тому.

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