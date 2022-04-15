У Києві зʼявився сквер Героїв Маріуполя

Київська міська рада підтримала проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби з Москвою на Героїв Маріуполя.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Telegram. Міські депутати проголосували й за інші зміни топонімів.

"Ми знаємо, не зважаючи на облогу, не зважаючи що не вистачає спорядження, але, найголовніше, що сьогодні є у будь-яких військових діях – сила духу, справжній характер, які показують на сьогоднішній день захисники Маріуполя", – зазначив Кличко на засіданні.

Маріуполь уже більше місяця героїчно тримає оборону попри щоденні обстріли та атаки ворожої армії.

Нагадаємо, до вересня 2021 року в столичному Голосіївському районі у сквері стояв памʼятник "дружбі" з російською столицею. Врешті активісти та столичні депутати добилися його демонтажу.

Минулого тижня у Києві біля метро Шулявська активісти замінили назви російських і білоруських міст-героїв на сучасні українські, а також демонтували радянські символи.

З колишніх назв міст залишились Київ, Севастополь, Керч та Одеса. До них додались назви міст-героїв: Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель і Маріуполь.

При цьому назви міст Москва, Сталінград, Тула, Ленінград, Смоленськ, Новоросійськ – спиляли. Також прибрано комуністичну символіку зі стели та танка Т-34, розташованого поруч.