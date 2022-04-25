У Львові зведуть ще два модульні містечка для переселнців, - Козицький

Загалом житлом у котеджах можуть забезпечити до 200 тисяч вимушених переселенців.

У Львові планують звести ще два модульних містечка для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це розповів голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, це спільний з поляками проєкт, який можете забезпечити тимчасовим житлом до 200 тисяч людей.

“З польської сторони потужність будівництва таких містечок – це приблизно 5 тисяч місць щомісяця. Польська сторона каже, що таких місць може бути облаштовано до 200 тисяч. Львівська область є пілотним проєктом, перші люди поселені”, - нагадав Максим Козицький.

Він зазначив, що будиночки є пристосованими для проживання у прохолодну погоду. Пізніше їх використовуватимуть на сході при відновленні розбомблених міст.

“Ці містечка пристосовані для проживання в холодну пору, але ми надіємося все-таки, що це тимчасове житло, яке буде слугувати для своїх потреб протягом пів року, а потім може бути використане для будівельних бригад, які відновлюватимуть розбомблені міста сходу України”, - зазначив очільник ОВА.

За словами Козицького, також є домовленість з англійським фондом щодо розміщення ще одного котеджного містечка у місті Стрий.

“Ми намагаємося сформувати це містечко таким чином, щоб люди, які там будуть поселені, могли б бути працевлаштовані на промислових підприємствах. Ця локація буде, надіємося, до 2 тисяч поселених осіб. Але над нею тільки працюємо”, - заявив очільник ОВА.

Нагадаємо, перше модульне містечко для переселенців у Львові відкрили 19 квітня.