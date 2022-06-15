Внаслідок сьогоднішнього удару російської армії по Миколаєву постраждали, попередньо, 5 осіб.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Ракета поцілила просто у багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з четвертого по другий поверх включно. Чотири квартири зруйновані вщент”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в ОК “Південь”, серед п’яти постраждалих найтяжчий стан у літньої жінки, її з місця обстрілу забрала швидка допомога.

Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Нагадаємо, 13 червня фахівці підводного розмінування ДСНС виявили у водах Миколаєва три касетні елементи від реактивних систем залпового вогню.