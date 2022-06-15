Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський підписав указ про вихід України зі ще однієї угоди СНД

Мова йде про Раду голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи щодо спорів у галузі економіки.

Зеленський підписав указ про вихід України зі ще однієї угоди СНД
Фото: тг Олег Синєгубов/Харківська ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України зі ще однієї угоди Співдружності Незалежних Держав.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Мова йде про Угоду про створення Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи з економічних спорів, укладену в жовтні 2002 року.

Її текст розміщено на сайті українського парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада на черговому засіданні 22 травня проголосувала за денонсацію 5 угод з країнами-учасницями СНД.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також