Зеленський підписав указ про вихід України зі ще однієї угоди СНД

Мова йде про Раду голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи щодо спорів у галузі економіки.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України зі ще однієї угоди Співдружності Незалежних Держав.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Мова йде про Угоду про створення Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи з економічних спорів, укладену в жовтні 2002 року.

Її текст розміщено на сайті українського парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада на черговому засіданні 22 травня проголосувала за денонсацію 5 угод з країнами-учасницями СНД.