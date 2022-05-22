Рада розірвала низку міжнародних угод з СНД

Розірвано угоду про уникнення подвійного оподаткування. Це ще один удар по економічних відносинах з РФ.

Парламент на черговому засіданні 22 травня проголосував за денонсацію угод з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Про це в Телеграм повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Зокрема, за її словами, мова йде про розірвання наступних угод:

0074 - Закон про вихід з Угоди про співпрацю держав учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією;

0084 - Закон про вихід України з Угоди про Спільний аграрний ринок держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;

0145 - Проєкт Закону про вихід з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

0146 - Закон про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків

0150 - Закону про ратифікацію Договору гарантії (Проєкт "Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго").

Водночас народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк додав:

«Між Україною та РФ тепер немає угоди про уникнення подвійного оподаткування. За її денонсацію проголосували 292. Це ще один удар по економічних відносинах з РФ. Тепер доходи, отримані у країні-агресорці будуть оподатковуватися і в Україні», - пояснив він.

Також Верховна Рада на засіданні 21 травня проголосувала за закон про затвердження Указу Президента України про продовження строку дії воєнного стану до 23 серпня. Потім нардепи проголосували за продовження загальної мобілізації до 23 серпня.