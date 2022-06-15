Зеленський та Трюдо обговорили посилення військової співпраці

Президент України та прем'єр Канади скоординували чергові кроки з протидії агресії РФ.

Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили розвиток військового співробітництва між країнами.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії РФ проти України. Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку травня Трюдо оголосив про підготовку нової військової і гуманітарної допомоги Україні.