Росія перекинула в Україну додаткові БТГ і підрозділи, щоб посилити свою армію, - Генштаб

Через великі втрати країна-агресор залучає більше своїх медиків для роботи з пораненими.

На території України виявили зміни в бойовому та чисельному складі російської армії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окупаційні війська було збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

На Бахмутський напрямок перекинули ще одну БТГ зі складу оперативного резерву, яка була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

А в Комишуваху та Попасну, після відновлення боєздатності, загарбники ввели окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

"Керівництво силових відомств російської федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження", - зазначили в українському Генштабі.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області рашисти використовують місцеві підприємства, щоб відновлювати і ремонтувати свою пошкоджену техніку.

У Бєлгороді та області влада РФ додатково залучає медичних працівників з інших регіонів для роботи з пораненими військовослужбовцями. В українському військовому командуванні кажуть - все це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Станом на 18.00 15 червня ситуація на напрямках фронту така:

на Сіверському загарбники обстріляли позиції українських військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Вели також повітряну розвідку за допомогою БпЛА, щоб уточнити положення наших підрозділів та корегування вогню.

загарбники обстріляли позиції українських військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Вели також повітряну розвідку за допомогою БпЛА, щоб уточнити положення наших підрозділів та корегування вогню. на Харківському рашисти намагаються не допустити українських захисників до виходу на державний кордон України на північ від Харкова.

рашисти намагаються не допустити українських захисників до виходу на державний кордон України на північ від Харкова. на Слов’янському росармія зосередила зусилля на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Загарбники безуспішно вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Також противник намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Однак українські бійці дали відсіч та змусили окупантів відійти.

росармія зосередила зусилля на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Загарбники безуспішно вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Також противник намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Однак українські бійці дали відсіч та змусили окупантів відійти. на Лиманському - без активних дій.

- без активних дій. на Сєвєродонецькому окупанти зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілюють позиції Сил оборони України. Тривають бої за Сєвєродонецьк. А в Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

окупанти зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілюють позиції Сил оборони України. Тривають бої за Сєвєродонецьк. А в Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм. на Бахмутському українські воїни завдали рашистам втрат під час ворожого наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

українські воїни завдали рашистам втрат під час ворожого наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках - без активних дій.

, , та - без активних дій. на Південнобузькому та Таврійському напрямках росіяни продовжують утримувати оборонні позиції і проують вдосконалити інженерне обладнання своїх позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

та росіяни продовжують утримувати оборонні позиції і проують вдосконалити інженерне обладнання своїх позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка. В Мелітополі щоб протидіяти технічним засобам розвідки Сил оборони російські загарбники розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, нині росіяни з "Ураганів" знову обстріляли Дніпропетровщину.

Українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову загарбників, де вони скаржаться, що поранені не отримують належного лікування.