Росія перекинула в Україну додаткові БТГ і підрозділи, щоб посилити свою армію, - Генштаб

На території України виявили зміни в бойовому та чисельному складі російської армії.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Окупаційні війська було збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.
На Бахмутський напрямок перекинули ще одну БТГ зі складу оперативного резерву, яка була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.
А в Комишуваху та Попасну, після відновлення боєздатності, загарбники ввели окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
"Керівництво силових відомств російської федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження", - зазначили в українському Генштабі.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області рашисти використовують місцеві підприємства, щоб відновлювати і ремонтувати свою пошкоджену техніку.
У Бєлгороді та області влада РФ додатково залучає медичних працівників з інших регіонів для роботи з пораненими військовослужбовцями. В українському військовому командуванні кажуть - все це свідчить про значні втрати російських окупантів.
Станом на 18.00 15 червня ситуація на напрямках фронту така:
- на Сіверському загарбники обстріляли позиції українських військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Вели також повітряну розвідку за допомогою БпЛА, щоб уточнити положення наших підрозділів та корегування вогню.
- на Харківському рашисти намагаються не допустити українських захисників до виходу на державний кордон України на північ від Харкова.
- на Слов’янському росармія зосередила зусилля на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Загарбники безуспішно вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Також противник намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Однак українські бійці дали відсіч та змусили окупантів відійти.
- на Лиманському - без активних дій.
- на Сєвєродонецькому окупанти зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілюють позиції Сил оборони України. Тривають бої за Сєвєродонецьк. А в Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.
- на Бахмутському українські воїни завдали рашистам втрат під час ворожого наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках - без активних дій.
- на Південнобузькому та Таврійському напрямках росіяни продовжують утримувати оборонні позиції і проують вдосконалити інженерне обладнання своїх позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.
- В Мелітополі щоб протидіяти технічним засобам розвідки Сил оборони російські загарбники розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, нині росіяни з "Ураганів" знову обстріляли Дніпропетровщину.
Українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову загарбників, де вони скаржаться, що поранені не отримують належного лікування.