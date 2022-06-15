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15 червня в Гостомелі почав роботу інформаційно-аналітичний центр

В ньому представники місцевої влади та профільні спеціалісти КОВА надають консультації місцевим мешканцям. 

15 червня в Гостомелі почав роботу інформаційно-аналітичний центр
Фото: Пресслжба КОВА

 Сьогодні, 15 червня, в будівлі Гостомельської селищної ради на Київщині розпочав роботу інформаційно-аналітичний центр. 

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (КОВА).

Найчастіше люди потребують консультацій у правильному оформленні компенсацій за зруйноване житло або втрачене майно, а також для отримання соціальної та гуманітарної допомоги

Місцеві мешканці також цікавляться питаннями отримання місця для тимчасового проживання в модульних містечках. 

Як уточнили в КОВА, в першу чергу центри відкриються в тих населених пунктах, що найбільше постраждали від російської агресії. 

Графік роботи центрів оприлюднюється на інформаційних ресурсах КОВА та місцевих органів влади.

Нагадаємо, у Макарові, Бородянці та Димері Київської області запрацювали інформаційно-аналітичні центри

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