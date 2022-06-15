15 червня в Гостомелі почав роботу інформаційно-аналітичний центр

В ньому представники місцевої влади та профільні спеціалісти КОВА надають консультації місцевим мешканцям.

Сьогодні, 15 червня, в будівлі Гостомельської селищної ради на Київщині розпочав роботу інформаційно-аналітичний центр.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (КОВА).

Найчастіше люди потребують консультацій у правильному оформленні компенсацій за зруйноване житло або втрачене майно, а також для отримання соціальної та гуманітарної допомоги.

Місцеві мешканці також цікавляться питаннями отримання місця для тимчасового проживання в модульних містечках.

Як уточнили в КОВА, в першу чергу центри відкриються в тих населених пунктах, що найбільше постраждали від російської агресії.

Графік роботи центрів оприлюднюється на інформаційних ресурсах КОВА та місцевих органів влади.

Нагадаємо, у Макарові, Бородянці та Димері Київської області запрацювали інформаційно-аналітичні центри.