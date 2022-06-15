Росіяни заборонили жителям окупованої Балаклії на Харківщині покидати місто упродовж 2 років

У Борівській громаді Харківщини комунальникам видали на руки зарплату в розмірі 300-500 грн на руки.

Російські окупанти заборонили жителям тимчасово окупованій Балаклії в Харківській області покидати місто упродовж 2 років.

Про це повідомили в Борівській громаді.

Тим часом із Борщівини ще є можливість виїхати на підконтрольні Україні території.

"Щоб якось вижити, люди на Борівщині займаються домашнім господарством, продають городину, обмінюються власною продукцією або намагаються виїхати на території, підконтрольні українській владі. Завдяки українським волонтерам та чеській організації "Допомагаємо виїхати" борівчани ще мають таку можливість", - кажуть в ОТГ.

Російські загарбники продовжують збирати персональні дані жителів і формувати списки тих, хто залишився в окупації.

"Такі дії вони пояснюють тим, що за цими списками будуть виплачувати пенсії і зарплати людям, але досвід раніше окупованих територій показує, що їх використовують для проведення можливих псевдореферендумів щодо відокремлення від України і фальсифікації їх результатів", - переконані в ОТГ.

Росіяни також змушують жителів тимчасово окупованих територій працювати під їхнім керівництвом. Навіть пробують оплачувати роботу.

"Працівникам комунальних підприємств днями таки виплатили "зарплати", але в дуже обмеженому розмірі: люди отримали готівкою по 300-500 грн на руки", - розповіли в Борівській громаді.

Також окупанти періодично влаштовують постановочні провокації: обстрілюють загарбані ними території, щоб потім звинуватити у цьому Збройні сили України. В громаді переконані - це для того, щоб "тримати людей під контролем і налаштувати проти української влади та ЗСУ".

"Що характерно, вони (росіяни - Ред.) завжди заздалегідь виїжджають з того місця, куди прилітають снаряди. Днями це було у сусідній Бугаївці, трохи раніше - у Підвисокому, майже щодня - в окупованому Донецьку", - зазначили в ОТГ.

Нагадаємо, напередодні в Борівській громаді повідомили, що росіяни почали кадрові "чистки": "звільнили" місцевих поліціянтів, які зрадили присязі, перейшли на бік ворога і від початку окупації почали працювати у так званій "народній міліції".