Головне за день. Понеділок, 13 червня

Ракетна атака на Прилуки, національний склад Інтернаціонального Легіону, металургійне піратство та п’ятиметровий паркан на кордоні з Білоруссю. Яким запам’ятається 110-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників American Jewish Committee Global Forum, укотре закликав посилити санкційний тиск на Росію та допомогти українцям із наступальним озброєнням.

Зеленський розповів, що напередодні список убитих російськими військовими українських дітей став довшим одразу на 24 прізвища і тепер налічує 287 імен. Президент закликав об’єднатися, щоб перемогти російську ненависть, і "заради майбутнього мільйонів дітей в Україні і різних країнах Європи, які заслуговують на те, щоб жити в безпеці. Жити в мирі, просто жити".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни. Для перемоги українцям потрібен паритет важкої зброї. Зокрема 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки і 1000 дронів.

Російські війська завдали ракетного удару по Прилукам Чернігівської області.

Зафіксовано "приліт" трьох ракет. У селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець оголошено евакуацію: через ракетні удари є загроза поширення пожежі.

ЗСУ відбили декілька наступів ворога на Бахмутському і Словʼянському напрямках.

Ворог, переважаючи наших захисників у техніці та артилерії, не полишає спроб повного захоплення Донеччини і Луганщини, повідомив речник міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Сили оборони активно обороняються та завдають російській армії значних втрат.

За повідомленням керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано, завезти в місто гуманітарну допомогу та евакуювати жителів неможливо.

На Харківщині артилеристи ЗСУ знищили штаб російських окупантів, який виявила Нацгвардія.

Серед втрат противника - склад боєприпасів, МТЛБ, так званий Z-мобіль, бронетехніка, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект. В НГУ підкреслили,що це лише один із багатьох епізодів ефективної співпраці.

А зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Ізюмському напрямку збив ворожий бойовий вертоліт Ка-52.

Ка-52 упав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

За даними Оперативного командування "Південь", на Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються з мирних жителів.

Найбільш постраждали громади Бериславського району.

В Інтернаціональному Легіоні боронять Україну військові з 55 країн, усіх частин світу та континентів.

Найбільше громадян США та Британії, а також поляків та громадян Канади з українським корінням, розповів спікер Інтернаціонального Легіону оборони України Дамьєн Магру.

У Бучанському районі виявили ще одну братську могилу мирних жителів.

Національна поліція працює над ідентифікацією тіл загиблих.

Через бойові дії у Київській області зупинили діяльність майже 4,5 тис. підприємств, наразі 90% повернулися до роботи.

Ще 10 компаній переїхали за урядовою програмою з інших областей.

Російські окупанти вивозять з України не тільки зерно. Українські юристи готують судові позови щодо відшкодування втрат на $20 млрд у результаті руйнування Азовсталі та викрадення з Маріуполя металургійної продукції.

За словами голови ради Федерації металургів України Сергія Біленького, перешкодити металургійному піратству дуже важко: "Уся продукція, яка була виготовлена в Маріуполі, вивозиться через наш порт у місті. Можливо, далі вони планують її кудись продавати. Або використають для внутрішнього споживання. Це піратство та порушення усіх норм міжнародного права. Думаю, цьому також буде дано адекватну оцінку в судовому порядку".

Сьогодні, 13 червня, Єврокомісія провела попередні дебати щодо членства України, Грузії і Молдови в Європейському Союзі, написав у твіттері журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

На його думку, схоже, що Україна та Молдова одержать статус кандидата з умовами. Остаточне рішення буде ухвалене наступного тижня.

Нагадаємо, статус кандидата з умовами – так званого потенційного кандидата раніше отримали Албанія, Туреччина, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. 10 років потому жодна з цих країн не є членом ЄС.

Польща збудувала перші 140 км прикордонного паркану з Білоруссю.

Зведення 5-метрового паркану планують завершити до кінця червня.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію "Соціалісти", яку Рада національної безпеки та оборони та Мін’юст вважають проросійською.

Майно партії, згідно з рішенням суду, передається державі. Утім, рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Сьогодні ж суд заборонив ще одну партію – "Справедливість та розвиток".

Попередній її очільник пропонував перейменувати Україну на Русь та зробити російську мову державною.

Суд арештував активи "Моршинської", що належать російському олігарху Фрідману, на 53,4 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайло Фрідман хоче стати громадянином України. Він консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України.

Facebook став доступний українською для iOS.

Якщо робоча мова смартфона - українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!