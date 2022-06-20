Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни завертають охочих прорватися з окупованих територій, онкохворим радять лікуватися в РФ

У декого забирають український паспорт.

На Харківщині росіяни завертають охочих прорватися з окупованих територій, онкохворим радять лікуватися в РФ
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях Харківщини не пропускають до підконтрольних Україні територій охочих вирватися з окупації.

Про це розповіли в Борівській громаді.

"По понеділках, вже кілька разів поспіль, завдяки зусиллям багатьох небайдужих людей відбувається евакуація через Печеніги. На жаль, сьогодні вона проходила з ускладненнями. Багатьох людей росіяни на блок-постах змусили повернутися назад", - йдеться в повідомленні громади на Telegram-каналі.

В ОТГ кажуть - не пропускали чоловіків, які мали довідки про інвалідність. А людям з онкологією та іншим хворим, які потребують лікування, рекомендували їхати лікуватися в Росію.

"Дітей пропускали лише віком до 14 років, хоча раніше без проблем можна було виїхати дітям віком до 18 років", - додали в громаді.

Також росіяни не пропустили автомобілі. Тому жителі окупованих територій, які таки змогли вирватися, мусили йти пішки близько 5 км.

У Борівській громаді також додали, що за їхньою інформацією, у декількох громадян забрали українські паспорти.

Нагадаємо, раніше росіяни заборонили жителям окупованої Балаклії на Харківщині покидати місто упродовж 2 років. А в тимчасово окупованому Маріуполі почалися пограбування пенсіонерів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також