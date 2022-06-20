На Харківщині росіяни завертають охочих прорватися з окупованих територій, онкохворим радять лікуватися в РФ

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях Харківщини не пропускають до підконтрольних Україні територій охочих вирватися з окупації.

Про це розповіли в Борівській громаді.

"По понеділках, вже кілька разів поспіль, завдяки зусиллям багатьох небайдужих людей відбувається евакуація через Печеніги. На жаль, сьогодні вона проходила з ускладненнями. Багатьох людей росіяни на блок-постах змусили повернутися назад", - йдеться в повідомленні громади на Telegram-каналі.

В ОТГ кажуть - не пропускали чоловіків, які мали довідки про інвалідність. А людям з онкологією та іншим хворим, які потребують лікування, рекомендували їхати лікуватися в Росію.

"Дітей пропускали лише віком до 14 років, хоча раніше без проблем можна було виїхати дітям віком до 18 років", - додали в громаді.

Також росіяни не пропустили автомобілі. Тому жителі окупованих територій, які таки змогли вирватися, мусили йти пішки близько 5 км.

У Борівській громаді також додали, що за їхньою інформацією, у декількох громадян забрали українські паспорти.

Нагадаємо, раніше росіяни заборонили жителям окупованої Балаклії на Харківщині покидати місто упродовж 2 років. А в тимчасово окупованому Маріуполі почалися пограбування пенсіонерів.