Новий фільм Гая Річі зняли з прокату через гангстерів-українців у сценарії

Вихід нового шпигунського трилера Гая Річі "Операція Фортуна" відклали, "щоб відредагувати національність українських гангстерів через чутливу тему війни". Про це пише Суспільне з посиланням на Daily Mail.

У фільмі знімалися британські зірки Г'ю Ґрант, Джейсон Стейтем та Обрі Плаза.

Трейлер досі можна побачити на YouTube, у ньому Стейтем в образі найманого шпигуна Орсона Форчуна дізнається про те, що смертоносна зброя була куплена українським злочинним синдикатом.

Джерела, близькі до команди фільму, кажуть, що стрічку зняли з прокату через чутливість до теми вторгнення Росії в Україну. У проєкті змінять уточнення про національність гангстерів.

Прем'єру фільму перенесли на кінець 2022 року.