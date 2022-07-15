Клуб Англійської прем'єр-ліги оголосив про підписання контракту з українцем

Клуб Англійської прем'єр-ліги "Брентфорд" оголосив про трансфер українського півзахисника "Дніпра-1" Єгора Ярмолюка.

Сторони підписали контракт на три роки із опцією продовження ще на сезон.

Зазначається, що 18-річному футболісту доведеться прокласти собі шлях до першої команди через виступи за "Брентфорд Б".

За інформацією ЗМІ, дніпровський клуб отримає за українця 1,5 млн євро. Минулого сезону Ярмолюк провів 7 матчів у чемпіонаті України.

Нагадаємо, після розлучення Андрія Ярмоленка з "Вест Гемом" в АПЛ залишилося два українці – Олександр Зінченко захищає кольори чемпіона Англії "Манчестер Сіті", а Віталій Міколенко виступає за "Евертон".