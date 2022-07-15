Український скелелаз Ярослав Ткач завоював "бронзу" Всесвітніх ігор-2022 в дисципліні швидкість.

У кваліфікації 20-річний переможець загального заліку Кубка Європи посів четверте місце, що дало можливість потрапити відразу до чвертьфіналу, в якому він переміг титулованого земляка, чемпіона світу Данила Болдирєва.

Однак в півфіналі Ярослав поступився рекордсмену світу Кіромалу Катібіну з Індонезії. Зрештою, українець потрапив в "бронзовий" фінал і там здобув перемогу над Рішатом Хайбулліним з Казахстану.