Хміль і Лазаренко здобули для України перше в історії "золото" чемпіонату Європи U-20 з пляжного волейболу

У турецькому Ізмірі завершився чемпіонат Європи з пляжного волейболу у віковій категорії до 20 років.

Українські волейболістки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали чемпіонками.

У фіналі Ангеліна та Тетяна впевнено переграли дует з Латвії Даніела Константинова/Ліва Ебере – 2:0 (21:13, 21:17).

Зазначимо, що українки без поразок пройшли груповий етап, а за всю стадію плей-оф не програли жодного сету.

Це перше "золото" України на чемпіонатах Європи у категорії U-20.

Ще один дует з України на цьому чемпіонаті Євгеній Бойко та Віталій Саввін стали першими у своєму квартеті, але на старті плей-оф поступилися майбутнім фіналістам змагань.