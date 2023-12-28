Невідомі розбили у Дніпрі пам’ятну дошку “кіборгу” Андрію Широкову

У Дніпрі в ніч на 28 грудня невідомі розбили пам’ятну дошку оборонцеві Донецького аеропорту Андрію Широкову на позивний Сім’янин.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на вдову загиблого бійця Ганну Счасну-Гарус.

За її словами, меморіальну дошку вона встановила власним коштом 5 років тому на будівлі залізничного коледжу, де навчався її чоловік.

“Поліція оглянула місце події, сказали, що там було два удари, нанесені згори. Тобто це не випадковість. Тобто не діти бавилися, це не так просто зробити. Ми навмисне встановлювали цю табличку високо, аби не допустити вандалізму. Я переконана, що це був акт вандалізму, там треба було щось підставити, щоб дістати до таблички. Не важливо, скільки я витратила, 5 чи 7 тисяч гривень, робота майстра, але питання не в цьому. Питання – в повазі. А ще – у відсутності камери спостереження, яка б могла зафіксувати злочин”, – наголосила Ганна Счасна-Гарус.

Керівництво коледжу подало до поліції заяву про злочин. Таку ж заяву планує написати й вдова загиблого.

Ганна Счасна-Гарус розповіла, що бойові побратими її чоловіка пропонують організувати збір коштів на нову дошку.