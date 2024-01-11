СБУ заявила про викриття ще 5 проросійських інтернет-агітаторів

Серед них – прихильник “вагнерівців” та блогер, який дискредитував воїнів ЗСУ. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України повідомила, що викрила у різних регіонах України ще п’ятьох ворожих агітаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України.

За даними спецслужби, зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, а також популяризували окупаційні угруповання Росії.

За даними слідства, фігуранти поширювали прокремлівські наративи у громадських місцях під час спілкування з оточуючими та на власних сторінках популярних соцмереж.

Більшу частину деструктивного контенту ворожі поплічники підхоплювали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора і подавали їх нібито від імені пересічних громадян України.

Так, у Києві: викрито столичного блогера, що займався дискредитацією українських захисників. Для цього він робив репости провокативних стрімів, в яких поширював фейки про військовослужбовців ЗСУ.

На Дніпропетровщині: викрито ще чотирьох пропагандистів. Один із них ‒ мешканець Павлоградського району. Зловмисник публікував в «Одноклассниках» власні дописи на підтримку загарбників, у тому числі героїзував найманців з російської приватної військової компанії «Вагнер».

Іншим фігурантом виявився підприємець із Дніпра. Задокументовано, що поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати рашистам у війні проти України.

Ще один мешканець з регіону Кривого Рогу активно репостив ворожу пропаганду з прокремлівських Телеграм-каналів, які підконтрольні спецслужбам РФ.

Крім того, на інформаційно-підривній діяльності викрито співробітницю одного з медзакладів Павлограда. У телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Наразі прихильникам рашизму повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 та ⁠ст. 436-2.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишнього послушника Печерської лаври підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України. Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців.