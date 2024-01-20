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Євросоюз зможе виготовити 1,3 млн снарядів до кінця року, — єврокомісар Бретон

Окрім виготовлення снарядів для України, Євросоюзу потрібно забезпечити боєприпасами себе. 

Євросоюз зможе виготовити 1,3 млн снарядів до кінця року, — єврокомісар Бретон
Фото: “Укроборонпром”

Країни Євросоюзу до кінця 2024 року виготовлять понад 1,3 млн снарядів, більшість з яких відправлять Україні як військову допомогу. 

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише RTBF.

Єврокомісар пояснив, що окрім виготовлення снарядів для України, Євросоюзу потрібно забезпечити боєприпасами себе. Тож виробництво снарядів збільшиться. 

"Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році", — заявив Бретон на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Талліні.

За його словами, країни Євросоюзу у березні-квітні 2024 року досягнуть мети з виробництва 1 млн снарядів на рік.

"З цією потужністю ми повинні переконатися, що більшість снарядів прямуватиме в Україну. Тому що саме там є нагальна потреба", — сказав він.

Сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою спільних закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.

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