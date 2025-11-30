Сибіга похвалив рішення президента польського президента не зустрічатися з Орбаном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга схвалив рішення президента Польщі Кароля Навроцького не зустрічатися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це він написав на соцплатформі X.

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач зазначив, що Навроцький вирішив обмежити свій візит до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі і не зустрічатися з угорським прем’єром.

Разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини він обговорить питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні.

Сибіга зазначив, що це “справді хороше рішення”.

“Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент”, – підкреслив очільник українського МЗС.

“Дякую, Польще”, – додав міністр.

Пшидач також зазначив, що Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, розпочатої Російською Федерацією.

“Згадуючи спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що європейська безпека залежить від солідарності, зокрема в енергетичному секторі, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити свій візит до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі”, – написав він у соцмережі.

Як повідомляє Європейська правда, 3 грудня Кароль Навроцький вирушить з візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших – з Орбаном.

28 листопада у Москві під час зустрічі з главою Кремля Путіним Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.