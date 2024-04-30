Їй загрожує довічне ув’язнення за держзраду.

Служба безпеки України повідомила про затримання жінки за підозрою передачі ворогу даних про передислокацію підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

За даними СБУ, передусім вона намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, які використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.

СБУ повідомляє, що дізналася про такі плани агресора ще на початковому етапі, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ.

Спецслужба встановила, що куратором жінки був представник воєнної розвідки РФ. Саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання своїй поплічниці. На фінальній стадії спецоперації ворожу агентку затримали у її власному помешканні.

У затриманої вилучено мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.

Тривалий час вона перебувала у «сплячому» режимі, але навесні цього року агентку «активували» для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась «втемну» випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нещодавно на Миколаївщині інформатор ворога отримав 11 років тюрми. Судді врахували співпрацю зі слідством.