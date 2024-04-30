​На Херсонщині через обстріли загинула людина, ще одну поранено, – ОВА

У Херсонській області минулої доби через обстріл один мешканець загинув, ще один дістав поранень. Є влучання в житлові квартали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль.