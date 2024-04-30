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На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула, 2 поранено

За добу з лінії фронту евакуйовано 129 людей, у тому числі 31 дитина.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула, 2 поранено
Фото: Донецька ОВА

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула, 2 поранено, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре — зазнало удару керованою авіабомбою.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки — у Миколаївці Костянтинівської громади. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

Також зазначимо, за даними Генштабу, за добу на фронті відбулося 115 боєзіткнень, зокрема, 33 ворожих атаки відбито на Бахмутському напрямку. Росія завдала 5 ракетних та 47 авіаційних ударів.

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