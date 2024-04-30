Голова МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників "Гарт"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав українських прикордонників з їхнім професійним Днем оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні – День прикордонника України. Професійне свято тих, хто віддано захищає та обороняє наш державний кордон. Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу «Сталевий кордон» і «Помста» продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", – написав Клименко.

Клименко зазначив, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини – лише частина героїчного супротиву, який триває і досі.

"Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети – виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України", – додав голова МВС.