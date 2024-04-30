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Голова МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників "Гарт"

Ігор Клименко привітав прикордонників із професійним Днем.

Голова МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників "Гарт"
Глава нацполіції Ігор Клименко
Фото: Макс Требухов

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав українських прикордонників з їхнім професійним Днем оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні – День прикордонника України. Професійне свято тих, хто віддано захищає та обороняє наш державний кордон. Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу «Сталевий кордон» і «Помста» продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", – написав Клименко.

Клименко зазначив, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини – лише частина героїчного супротиву, який триває і досі.

"Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети – виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України", – додав голова МВС.

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