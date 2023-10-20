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Третина гуманітарної допомоги не доїхала до українських військових, — Держмитслужба

Понад 3 тисячі вантажів "не доїхало" до військових частин.

Третина гуманітарної допомоги не доїхала до українських військових, — Держмитслужба
Фото: Скріншот з відео

Державна митниця разом із Міноборони перевірили понад 9 000 фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Більш ніж у 3 000 випадків надходження не підтвердилося. Про це повідомили у пресслужбі Державної митниці.

"Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві уточнюють, що направили 387 повідомлень про протиправну діяльність, яка містить ознаки злочину.

На Буковині чоловік ввіз брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфумерію під виглядом “гуманітарки” на понад 1,6 млн грн.

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