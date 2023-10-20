Третина гуманітарної допомоги не доїхала до українських військових, — Держмитслужба

Державна митниця разом із Міноборони перевірили понад 9 000 фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Більш ніж у 3 000 випадків надходження не підтвердилося. Про це повідомили у пресслужбі Державної митниці.

"Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві уточнюють, що направили 387 повідомлень про протиправну діяльність, яка містить ознаки злочину.

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