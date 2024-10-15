​Ув'язненим можуть дозволити на тиждень покидати колонію за певних обставин

У разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, засуджені можуть виїжджати за межі колонії на території України.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким деяким ув’язненим можуть дозволити на певний час виходити з колонії, але не довше ніж на тиждень та за певних обставин.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що уряд сьогодні схвалив законопроєкт "Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(ІІ)/2023". Він пропонує встановити, що у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, засуджені можуть здійснювати короткочасні виїзди за межі колонії на території України, окрім тимчасово окупованої, на строк не більше 7 діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Це стосується тих ув’язнених у колоніях мінімального та середнього рівня безпеки з полегшеними або загальними умовами тримання, а також - дільницях соціальної реабілітації

Іншим засудженим короткочасні виїзди пропонують дозволити за межі виправної колонії на строк не більше 1 доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Окрім цього, пропонується передбачити, що засуджені, яких мають намір відпускати на 7 діб, зможуть самостійно добиратися до місця призначення та у зворотному напрямку. Інші засуджені мають переміщатися виключно у супроводі охорони колонії.

Витрати колонії, пов’язані з наданням засудженим короткочасних виїздів, повинні оплачувати засуджені, їхні родичі або інші особи.