​Ув'язненим можуть дозволити на тиждень покидати колонію за певних обставин

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким деяким ув’язненим можуть дозволити на певний час виходити з колонії, але не довше ніж на тиждень та за певних обставин.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що уряд сьогодні схвалив законопроєкт "Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(ІІ)/2023". Він пропонує встановити, що у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, засуджені можуть здійснювати короткочасні виїзди за межі колонії на території України, окрім тимчасово окупованої, на строк не більше 7 діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).
Це стосується тих ув’язнених у колоніях мінімального та середнього рівня безпеки з полегшеними або загальними умовами тримання, а також - дільницях соціальної реабілітації
Іншим засудженим короткочасні виїзди пропонують дозволити за межі виправної колонії на строк не більше 1 доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).
Окрім цього, пропонується передбачити, що засуджені, яких мають намір відпускати на 7 діб, зможуть самостійно добиратися до місця призначення та у зворотному напрямку. Інші засуджені мають переміщатися виключно у супроводі охорони колонії.
Витрати колонії, пов’язані з наданням засудженим короткочасних виїздів, повинні оплачувати засуджені, їхні родичі або інші особи.
- У 2016 році Рада проголосувала за прийняття в цілому законопроекту №2490-а, який визначає правила користування Інтернетом у в'язницях. Згідно з документом, доступ в Інтернет здійснюється під наглядом адміністрації. Засудженим дозволено створювати електронну пошту, але в адміністрації повинен бути доступ до неї. Також засужєеним заборонено відвідувати соцмережі і порносайти.
- Напередодні Верховна Рада ухвалила ще декілька законів, які гуманізують утримання у в'язницях. Мін'юст також пропонував запроваждити уроки англійської в колоніях для неповнолітніх.
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- Раніше Мін'юст також анонсував зведення спеціальних в'язниць для "кримінальних авторитетів".