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Соцінфраструктуру почали підключати до теплопостачання

Максимальну кількість соціально важливих об’єктів оснастили генераторами.

Соцінфраструктуру почали підключати до теплопостачання
Терморегулятор на батареї
Фото: Depositphotos

В Україні почали підключати до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції енергетичного нагляду Укрaїни.

Як зазначили у інспекції, це є відповідальним періодом, протягом якого є час для усунення певних недоліків у разі їх виявлення. 

"Є підстави вважати, що здійснені підготовчі заходи дозволять вчасно розпочати опалювальний період та стабільно його пройти", – повідомив т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.

Він зазначив, що теплопостачальні організації виконали свої обов'язки щодо підготовки до опалювального періоду відповідно до наявних бюджетів і ресурсів. Усі суб'єкти у сфері теплопостачання провели ремонтну кампанію і випробування своїх мереж. 

Основним чинником, який може вплинути на проходження опалювального періоду, є російські атаки на енергетичні об’єкти. Проте на місцевому рівні розробили різні сценарії для зменшення наслідків та усунення можливих проблем від ворожих атак.

Крім цього, максимальну кількість соціально важливих об’єктів оснастили генераторами. Також триває співпраця з міжнародними партнерами щодо постачання потужного обладнання, необхідного для роботи теплоцентралей і теплопостачальних компаній, а також електротехнічного обладнання для формування необхідних резервів.

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