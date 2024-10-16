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Заступник голови ОП: питання відкриття в Україні аеропорту поки що на паузі. В Ужгороді могли б відновити чартерні рейси

Йдеться про можливість відновлення нерегулярних рейсів.

Заступник голови ОП: питання відкриття в Україні аеропорту поки що на паузі. В Ужгороді могли б відновити чартерні рейси
Віктор Микита
Фото: Олександр Ратушняк

Питання відкриття в Україні аеропорту зараз на паузі. Найвіддаленіший український аеропорт, ужгородський, передали МВС – там планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту.

Про це заступник голови Офісу президента з питань регіональної політики Віктор Микита розповів у інтерв'ю LB.ua. Він пояснив, що аеропорт в Ужгороді міг би забезпечувати нерегулярні чартерні громадські рейси.

"Політика МВС це дозволяє. ДСНС — це цивільна авіація, не військова. Військових літаків там не може бути, логістика невдала в цілому", – сказав він.

Однак треба враховувати відстань: від української столиці до Закарпатської області – 800 км. Інколи зручніше потягом дістатися Польщі і звідти летіти, ніж їхати до Ужгорода.

"Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення", – пояснив він. 

Відкриття аеропорту

Уперше про можливість відновлення роботи хоча б одного аеропорту, попри повномасштабну війну, заговорили у вересні 2022. Влітку 2023 йшлося про те, що відкрити можуть аеропорт Львова – але для гуманітарних рейсів. Забезпечувати цей гуманітарний коридор мав би ЄС.

У березні 2024 Україна офіційно розпочала переговори про відновлення авіасполучення з європейськими та українськими компаніями.

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