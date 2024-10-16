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Гору Піп Іван засніжило, температура повітря -6°С

Сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах.

Гору Піп Іван ‒ одну з найвищих вершин Українських Карпат засніжило, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок хмарно, обмежена видимість, вітер західний 10м/с, температура повітря -6°С.

“Одягайтеся тепліше, бо сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах. Час зігріватися”, ‒ йдеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС

  • Найближчим часом майже по всій території України очікуються нічні заморозки. Сильні заморозки 0-5° очікуються вночі 16-19 жовтня в західних, 17-19 жовтня ‒ і в північних, Вінницькій, Черкаській, 18-19 жовтня ‒ в Кіровоградській, Полтавській, 19 жовтня ‒ в південних і Дніпропетровській областях.
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