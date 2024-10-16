Гору Піп Іван засніжило, температура повітря -6°С

Сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах.

Гору Піп Іван ‒ одну з найвищих вершин Українських Карпат засніжило, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок хмарно, обмежена видимість, вітер західний 10м/с, температура повітря -6°С.

“Одягайтеся тепліше, бо сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах. Час зігріватися”, ‒ йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС