Головне за ніч та ранок середи, 16 жовтня: майже 140 ворожих дронів, понад 170 боєзіткнень, знеструмлення Херсона

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Куп’янському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, президентські перегони в США.

У ніч на 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території області, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області, а також 136-ма ударними БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах, районами пусків дронів є Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Унаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Учора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаударів (130 КАБ). Крім цього, здійснив більш ніж 4500 обстрілів, з них 169 – із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1450 окупантів, 9 ворожих танків, 29 артилерійських систем, 78 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 672 850 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Унаслідок російських обстрілів на Миколаївщині пошкоджена лінія електропередач та будинки, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 16 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Сьогодні, 16 жовтня, у Херсоні зникла електрика, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За попередніми даними, знеструмлене все місто.

Після 9 ранку начальник Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що над відновленням живлення уже працюють.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк попередив, що під час публічної презентації Плану перемоги у Верховній Раді 16 жовтня деяка інформація залишиться засекреченою.

Як цитує "Українська правда", "не будуть публічно обговорюватися додатки, які стосуються математичної складової". Йдеться про те, скільки та якої зброї має бути надано Україні партнерами. Основними постачальниками в офісі глави держави вважають Сполучені Штати, Велику Британію, Німеччину, Францію та Італію.

Президент Володимир Зеленський озвучить положення Плану перемоги, який раніше було презентовано лідерам США та ключових держав-партнерів у Євросоюзі, під час засідання парламенту. Після цього він візьме участь у саміті ЄС, який заплановано на 17-18 жовтня.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Ipsos на замовлення агенції Reuters, Камала Гарріс є фавориткою президентських виборів у США, але її відрив від Дональда Трампа перебуває в межах статистичної похибки.

За три тижні до дня голосування демократка може розраховувати на підтримку 45% виборців, в той час як за Трампа висловилися 42% респондентів. Соціологи стверджують, що реальний результат може відрізнятися не більше ніж на 4%.

Гарріс вважають більш здатною до протистояння політичному екстремізму та загрозам для демократії – 43% проти 38% у Трампа. Одразу на 14% віцепрезидентка випереджає мільярдера у питанні охорони здоров'я. Натомість щодо проблем економіки та працевлаштування, які є темою номер один для громадян в плані очікувань від майбутнього президента, компетентнішим виборці вбачають республіканця.

У США переможця президентських перегонів визначають не загальнонаціональним голосуванням, а за допомогою колегії виборщиків, які представляють усі штати та округ Колумбія. Тож соцопитування не дають чіткого уявлення про те, кого пізно ввечері 5 листопада оголосять наступним господарем чи господаркою Білого дому.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!