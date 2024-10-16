Міський голова Черкас також повідомив про затримання прокурора.

Працівника однієї з обласних прокуратур затримали за підозрою у педофілії

Сьогодні, 16 жовтня, затримали прокурора однієї з обласних прокуратур за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ч. 1 ст. 156 ( Розбещення неповнолітніх), ч. 3 ст. 156-1 (Домагання дитини для сексуальних цілей) КК України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що викриття та документування протиправної діяльності здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводу працівників Кіберполіції.

В Офісі генпрокурора розповіли, що вирішується питання щодо повідомлення затриманому прокурору про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що працівника прокуратури за підозрою в педофіліі затримали біля 17-ї школи по вул. героїв Небесної сотні.